Свою землю решили не отдавать

Для ремонта подпорной стены на ул.Дроздова жителям нескольких домов на центральной горке Севастополя предложили временно передать придомовую территорию в безвозмездное пользование Управлению по эксплуатации объектов городского хозяйства. На общем собрании все жильцы проголосовали против.

Еще в августе 2022 года Ленинский районный суд обязал департамент городского хозяйства выделить деньги на реконструкцию подпорной стены на ул.Дроздова. Часть подпорной стены рядом с домом командующего Черноморским флотом за несколько лет до этого начала разрушаться: из нее выпадали большие валуны. Но лишь в июне 2024 года управляющая компания «Центр» инициировала собрание жильцов домов ул.Дроздова, 3, 5, 7, 9, а также ул.Суворова, 2/7 и ул.Свердлова, 3. Им нужно было проголосовать за передачу земельных участков под домами в безвозмездное пользование ГКУ «Управлению по эксплуатации объектов городского хозяйства» на время реконструкции.

Предстоящее собрание взбудоражило жильцов, они планировали получить ответы от представителей управления, не станет ли это началом уплотнительной застройки их дворов.

Зачем передавать?

Жителей домов больше всего волновал именно вопрос: зачем передавать земельные участки в безвозмездное пользование? Представитель госучреждения объяснил это так:

— Согласно процедуре, нам нужны документы на земельный участок. На часть земли у нас есть документы, а на часть — нет. Ведь здесь будет размещаться строительная техника, складироваться стройматериалы, поставят туалеты, башенный кран. Нам нужна эта земля, поэтому нам нужно согласование. Если жители согласны и проект подпорной стены проходит государственную экспертизу, дальше выделяется финансирование на строительные работы.

Когда представителей «Управления...» попросили показать документы, подтверждающие их полномочия, а также решение суда и контракт на проектные изыскания. Те сделать этого не смогли.

Собрание быстро перешло в бурную фазу — жильцы пытались задать вопросы все и сразу.

— Мы же не передавали в безвозмездное пользование свои дома, когда нам ремонтировали крышу. Или когда в квартирах делается ремонт, мы не подписываем подобных документов с ремонтными бригадами. Покажите нам нормы закона, — пытались понять логику чиновников жители.

Но у пришедших на встречу на всё был ответ: пишите официальное обращение.

Не доверяют подрядчику

Не было ответов и на вопрос по поводу надежности подрядчика — компании ООО «Аквапрув». В официальном письме, которое разослали перед собранием, говорилось, что именно с этой фирмой заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Но контракт был заключен еще в сентябре 2022 года, а «Аквапрув» сейчас имеет многомиллионную задолженность перед госбюджетом.

— Контракт есть, а срок, конечно, истек. С компанией заключен контракт только на проектирование, но подрядчик, который будет проводит строительно-монтажные работы, будет определяться уже после проектирования, — пытался развеять сомнения представитель «Управления...» Дмитрий Васильев.

Ремонтируйте только аварийную часть

Собравшиеся выдвинули встречное предложение: зачем ремонтировать всю подпорную стенку, если можно лишь аварийную часть — всего-то пять метров. Но на это, видимо, нужно согласование с Минобороны.

— Не нужно решать в таком глобальном масштабе. Зачем в такое тяжелое время для всей страны устраивать бардак, да и деньги можно отправить на оборону или на восстановление штаба флота. После войны эту стену делали большие специалисты, это люди, которые имели практику и опыт. У нас в городе сейчас таких нет, зато у нас есть несколько объектов в городе, которые обезображены новоделом, — высказала мнение жительница ул.Дроздова, 7 Ирина Михайловна. Участники собрания тут же припомнили несколько объектов, ремонт которых не задался: подпорную стену на Адмирала Октярьского, Исторический бульвар, брусчатку на Суворова.

Внезапно выяснился любопытный факт: часть аварийной подпорной стены уже отремонтировал житель одного из домов, о чем он громко сообщил, но не представился.

— Мы никого ни к чему не обязываем. Если вы не хотите, чтобы вам делали ремонт, напишите нам обращение, — разрешили представители «Управления...», отметив, что они «видят такое в первый раз».

В итоге жители домов проголосовали против передачи земельных участков. На этом и разошлись.