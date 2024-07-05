Ректора СевГУ вернули в состав команды по развитию экспорта

В состав городской управленческой команды по развитию экспорта опять входит ректор Севастопольского государственного университета. Новый состав утвержден распоряжением губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Управленческая команда была сформирована в марте 2022 года из 12 человек. Через год из списка вычеркнули директоров департаментов образования и здравоохранения и ректор СевГУ.

Согласно распоряжению от 3 июля 2024 года, ректор вернулся. Предполагается, что его роль в развитии экспорта будет заключаться «в реализации программы высшего образования и дополнительного профессионального образования в сфере внешнеэкономической деятельности на территории Севастополя».