Регионам помогут достроить долгострои

Правительство России продолжает создавать условия для сокращения числа объектов незавершенного строительства. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления регионам субсидий на завершение строительства или реконструкции объектов, которые не были сданы в установленные сроки.

Субсидии будут выделяться на основании заявок, поступивших от глав регионов. Такие заявки будут рассматриваться штабом Правительственной комиссии по региональному развитию. Средства будут предоставляться на основе софинансирования. Благодаря им планируется завершить работы на площадках, внесенных в федеральный реестр незавершённых объектов капитального строительства.

Работа идёт в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщила пресс-служба кабмина.

В севастопольском списке долгостроев на 1 июля 2024 года было 53 дома.