Открыта запись на курсы первой помощи

Занятия будут проводить во всех районах города на базе школ: 3, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 25, 40, 46, 47, 48, 52, 59, Экотех, Инженерная школа, Образовательный центр «Бухта Казачья».

Урок длится полтора-два часа . За это время инструктор даст участникам базовые навыки оказания первой помощи. В понедельник, среду, пятницу занятия начинаются в 19.00, в субботу и воскресенье — в 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.

Из курсистов сформируют учебные группы по 30 человек, затем каждую группу поделят на три подгруппы по 10. Занятия будут вести профессиональные инструкторы. По окончании обучения всем выдадут сертификаты и буклеты с правилами оказания первой помощи.

Записаться на курсы можно: через портал Госуслуг и по телефонам 122 и (8692) 41-70-51.

Первое занятие состоится в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили осколочные ранения. После этого городские власти приняли решение провести в городе всеобуч по оказанию первой медицинской помощи. Пляжи будут обеспечены медсредствами. Кафе и магазинам рекомендовано обзавестись медпакетами и постоянно их пополнять.