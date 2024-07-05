Крымские спортсмены отказались ехать на Олимпиаду в Париж

Крымские спортсмены, которые могли поехать на Олимпийские игры в Париже, но отказались от участия из-за требования выступать без флага России, получат компенсационную выплату.

«Глава Крыма принял решение о компенсационной выплате спортсменам, которые могли потенциально поехать на олимпиаду, но не поехали. Они получат выплату в таком же объеме, как и за победу в V Играх стран БРИКС — 1 млн рублей», — сообщила ТАСС министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. Она отметила, что всего такую выплату получат пять спортсменов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что спортсмены региона приняли решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, и полностью поддержал их решение.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.