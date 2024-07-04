Утром не оказалось ни мужчины, ни телефона

В ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о краже мобильного телефона. По словам женщины, она познакомилась с мужчиной на улице и предложила продолжить вечер у нее дома с общением под выпивку. Ближе к концу застолья кавалер поинтересовался, есть ли у дамы мобильный телефон, и попросил ему подарить его. Получил отказ, он продолжил выпивать вместе с хозяйкой квартиры.

Проснувшись утром, потерпевшая не обнаружила ни мужчины, ни смартфона и обратилась в полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали 41-летнего уроженца Республики Коми. Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности, свою вину полностью признал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкции статьи фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.