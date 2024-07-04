Установят особый противопожарный режим

С 5 июля на всей территории Севастополя вводится особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности, которые включают запрет на проведение сельскохозяйственных палов, сжигание травы и др.. Об этом сообщил 4 июля на заседании правительства директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах департаментом природных ресурсов и экологии будет издаваться правовой акт, которым будут введены ограничения по пребыванию граждан в лесах, въезду транспортных средств и проведению определенных видов работ.

Этот документ будет действовать 21 день.

Глава Сеприроднадзора Юлия Гаврилова подтвердила, что синоптики обещают жаркую погоду и малые осадки, чем и вызваны эти меры.