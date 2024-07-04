Улицу Ерошенко превращают в Византийский квартал

Жители дома на ул.Ерошенко, 20 оказались не готовы к столь радикальному изменению внешнего вида их дома. Недоумение жильцов вполне понятно — они привыкли воспринимать свои дома частью белокаменного города и никак не согласны с предлагаемым цветовым решением. Тем более, что предложения, как такового, и не было. Рабочие, ремонтирующие в авральном режиме фасады домов на ведущих к Херсонесу улицах, просто нарисовали на их доме терракотовые полосы, а четвертый и пятый этажи полностью выкрасили в столь радикальный для Севастополя цвет. Таким нехитрым решением пятиэтажку 60-х годов задекорировали под «византийский стиль», как у зданий «Нового Херсонеса» на другой стороне улицы.

Об окончательном варианте судить еще трудно, но авторы и исполнители идеи не посоветовались с жильцами-собственниками и даже не поставили их в известность о грозящих цветовых изменениях. Да, похоже, и не до того им теперь — в конце июля анонсирована сдача «Нового Херсонеса», поэтому работы срочные и делаются без утвержденного пока проекта, рассказал «Севастопольской газете» бригадир маляров.

Не надо камни красить!

Возможно, разработчики проекта овизантиивания пятиэтажек не знают, что инкерманский камень, из которого сложены севастопольские дома, подобную наружную отделку неминуемо отторгнет. Краска со временем попросту облупится. Но ведь это уже будет после отъезда высоких гостей.

— Я считаю происходящее откровенным обманом. Никакое это не приведение домов в порядок! Выбран самый дешевый и самый быстрый способ. Вместо покраски в терракотовый цвет можно было бы, например, покрасить в тот же цвет балконы, что, кстати, не противоречило бы утвержденному дизайн-коду Севастополя. Но приведение в порядок балконов — дело дорогое! Стены нельзя трогать, они должны сохранить цвет инкерманского камня. У нас город белокаменный, и не надо наши камни красить! — прокомментировала происходящее член Союза архитекторов Севастополя Наталья Безнос.

С ее мнением трудно не согласиться.