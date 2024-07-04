Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ливней, града и гроз
В Республике Крым 4 июля из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.
ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
— исключить выход в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 112 или 101.