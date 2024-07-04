Рекомендуют запретить показ фильма Александра Гудкова

Показ фильма запланирован в кинотеатре ТРЦ «Sea Mall» на 7 июля.

По словам М.Развожаева, об анонсе фильма он сам узнал из «взорвавшихся» недовольством соцсетей.

Там возмутились, что в Севастополе могут демонстрировать фильм человека, имеющего антироссийскую позицию по проведению СВО.

Глава города просил рекомендовать собственникам ТРЦ пересмотреть репертуар кинотеатра, тем более, что в четырех российских регионах показы фильма уже отменили.

– Мы должны последовать этому примеру. У нас собственники разумные, имеют понимание, что надо сверять свои позиции и коммерческие планы с обществом, и пойдут навстречу, – обратился он к директору департамента экономического развития Денису Профатилову.