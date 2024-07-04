Презентовали альбом о художниках Донбасса и Крыма

В Музее-мастерской скульптора Станислава Чижа состоялась презентация книги-альбома «С Россией вместе. Искусство Крыма, ЛНР, ДНР». В ней представлен срез современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства Крыма и Донбасса.

В издании представлено более 550 работ более двухсот художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства.

«Был представлен пилотный экземпляр. В книге объемом 496 страниц содержатся сведения о творчестве художников Донбасса и Крыма, истории региональных отделений Союза художников России. Основной тираж издания еще в печати, но уже в июле сотни экземпляров издания передадут в ДНР, ЛНР и Крым», — рассказали в Севастопольском региональном отделении ВТОО «Союз художников России».

Издание художественного альбома — часть большого грантового проекта, который начался в октябре 2023 года с пленэра «Крым. Старинные усадьбы». В нем приняли участие 20 севастопольских художников. Были написаны более двух сотен этюдов на живописных локациях, из них 12 работ художники передали в музейный фонд РФ. Потом были пленэры в крымских старинных усадьбах и на легендарной «Академической даче» в Тверской области, а также состоялись отчетные выставки проекта в Симферополе.

Кроме того, в рамках проекта запланированы съемки документального фильма о художниках Крыма, Севастополя и новых территорий.

Посмотреть книгу-альбом «С Россией вместе. Искусство Крыма, ЛНР, ДНР» можно в электронном формате в сообществе проекта «С Россией вместе. Искусство Крыма, ЛНР, ДНР» в соцсети Вконтакте.

Интеграция искусства Севастополя и Республики Крым, ЛНР и ДНР в культурное пространство России, всесторонняя поддержка художников — основной замысел этого масштабного творческого проекта, который реализуется Союзом художников России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.