Платой за 10-минутный осмотр газовой плиты жители не довольны

В Крымском межрегиональном управлении Федеральной антимонопольной службы России подтвердили, что к ним поступает много заявлений с претензиями к севастопольским предприятиям, занимающимся газификацией и газоснабжением. Нередко ФАС выступает в качестве третьей стороны в судах, но «до победы» раскрывать подробности этих дел антимонопольщики не стали.

В редакцию «Севастопольской газеты» также поступает много звонков и писем по поводу «поборов» за ТО ВДГО. Стоимость обслуживания газового оборудования постоянно увеличивается, а субсидии (если ваши коммунальные платежи превышают 17% от дохода) на эту услугу не распространяются. Вопросы возникают и по поводу качества осмотра плиты, счетчиков и котлов, который не превышает 10 минут.

«Недавно я получила предупреждение об отключении газа, если не вызову специалистов на осмотр газового оборудования. Пришлось вызвать. Они побыли максимум 10 минут и проверили мою старую плохую плиту. Сказали, что все нормально. Теперь я должна заплатить 1700 рублей. Я не понимаю, почему мы платим такие поборы», — жалуется читательница Елена Петровна.

Женщина задается вопросом: а если бы специалисты все-таки обнаружили проблему в ее газовом оборудовании, они бы ее устранили или пришлось бы доплачивать? Обслуживание же предполагает не только выписывание квитанций?

«В договоре с ПАО «Севастопольгаз» от 2018 года у меня стоит расценка 729 рублей, затем в одностороннем порядке сумму увеличилась до 1127 рублей. С 1 января 2024 года еще подняли расценки. После шума в прессе повышение убрали. Но в Симферополе, например, платят всего 600 рублей», — удивляется Сергей Светашов.

Он недоумевает: за поставку газа он платит около 1,4 тысячи рублей в год. И столько же — за 10 минут проверки оборудования.

Еще проблема: по правилам проверку газового оборудования нужно проводить не реже одного раза в год. Но проверяющий придет смотреть на вашу газовую плиту не через 12 месяцев, а месяца на три раньше. И на следующий год — на три месяца раньше. Формально он ничего не нарушает, а деньги за ТО ВКГО вам приходится платить чаще, чем раз в год.

Дугой читатель — Виктор Ларькин провел собственный анализ взимания платы за ТО ВКГО, основательно изучив нормативно-правовые акты по этому вопросу — приказы Минстроя, методические указания по расчету размера платы, типовые формы договоров на техническое обслуживание и т.д. Он считает, что размер платы установлен мошеннически, без учета реальных трудовых затрат специалистов, которые приходят проверять ваше газовое оборудование.

Все эти нормы времени на техобслуживание единицы оборудования определены изготовителем по каждому типу газового оборудования и приведены в методических указаниях министерства. Когда вы подписываете акт, что ваше газовое оборудование осмотрели, в нем должно быть указано фактическое время, затраченное на выполнение работ. На основании этого акта рассчитывается стоимость услуги по ТО ВКГО. В итоге она должна получиться совсем необременительной, если следовать методичкам Минстроя, ведь трудозатраты слесаря — в пределах 10 минут.

В.Ларькин просит правоохранительные органы заняться вопросом правомерности сбора денег под видом технического обслуживания.