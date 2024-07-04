Игорную зону в Крыму расширят

Сразу во втором и третьем чтениях Госдумой принят закон, который позволит организовать игорную зону в ялтинском морском порту, а на город Севастополь распространить порядок размещения конструкций для наружной рекламы.

В редакции первого чтения законопроектом предусматривалось только наделение органов исполнительной власти Севастополя полномочиями по контролю в сфере распространения наружной рекламы наряду с федеральными городами Москвой и Санкт-Петербургом.

Ко второму чтению документ был дополнен нормой, согласно которой правительству РФ предоставляется право на принятие решения об изменении границы игорной зоны, созданной на территории Республики Крым, предусматривающего определение границ этой игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта республики Крым.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан в 2014 году. Через пять лет решили, где ее разместить — на ЮБК, в западной части поселка Кацивели, на территории советского недостроя — пансионата Министерства атомной промышленности Академии наук СССР.