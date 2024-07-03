Выбрали лучшую школьную столовую

В Севастополе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024». Оказалось, что самые вкусные блюда готовят в школах №49 и №52.

«За звание «Лучшая столовая» соревновались повара школ 23, 46, 49, 52, 55, 60 и школы «Экотех+». Они готовили по четыре блюда из обеденного меню для детей 7-10 лет и 11-17 лет», — сообщили в пресс-службе департамента образования Севастополя

Кулинарная битва прошла в Севастопольском колледже сервиса и торговли еще в мае, но результаты огласили только сейчас. Повара варили борщ, тушили капусту, готовили котлеты, картофельное пюре и пекли пирожки. Жюри оценивало соблюдение техники безопасности, вес блюда, внешний вид, текстуру, температуру и подачу. У всех участников конкурса были одинаковые условия, инвентарь, посуда и продукты.

В номинации «Лучшая столовая городской школы» победителем признана столовая школы №49. «Лучшей столовой сельской школы» стала столовая школы №52 в селе Верхнесадовое.

Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая-2024» проводится по инициативе Министерства просвещения РФ. Осенью повара-победители отправятся на федеральный этап конкурса.

В комментариях на публикацию о конкурсе в соцсетях родители советуют проводить конкурс во время учебного года, чтобы голосовали сами школьники.