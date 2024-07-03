В СевГУ готовы открыть курсы оказания первой помощи

«В электронном курсе информация специально подобрана для тех, кто отвечает за жизнь и здоровье людей. Кто это может быть? Педагоги, работники учреждений культуры, транспорта, а также те, кто проводит массовые мероприятия. Этим людям важно понимать, что действительно важно сделать, если происходит чрезвычайная ситуация: пожар, обстрел — да просто если человеку на мероприятии стало плохо с сердцем», – рассказала директор Института дополнительного образования СевГУ Мария Большакова.

Этот формат предполагает теоретическую подготовку. А вот второй курс направлен на получение практических навыков. По словам М.Большаковой, Институт допобразования обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения таких курсов-практикумов. Занятия будут запущены сразу же, как только наберется группа.

«Программа подобна курсам «Красного Креста», но в нашем случае все прошедшие и этот курс, и курсы в формате электронного обучения получают официальный документ— удостоверение о повышении квалификации, это программы дополнительного профессионального образования», — уточнила директор Института ДПО.

Оба формата рассчитаны не только на студентов и сотрудников СевГУ, но и на других жителей города. При этом для студентов уже запущены курсы военно-тактической подготовки. Недавно обучение прошли 40 студентов, а осенью планируется набрать группу из 50 человек.

На этой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что для всех севастопольцев откроются массовые курсы оказания первой медпомощи. Запись на них начнется в эти выходные. Он обратился к своему заместителю Игорю Михееву с поручением проанализировать пригодность для этих целей таких учреждений: спортивных залов, актовых залов школ и т.д.

В штабе «Мы вместе-Севастополь» на курсы можно записаться уже сейчас. Желающих заниматься много. На теоретических занятиях инструкторы рассказывают о видах ранений, как остановить кровотечение, что должно быть в аптечках. А потом слушатели закрепляют знания на полигоне.