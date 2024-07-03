В Херсонесе нашли мраморного Геракла

Археологи обнаружили на территории Херсонеса Таврического скульптурное изображение древнегреческого бога Геракла, сына Зевса и Алкмены. Мраморная статуэтка довольно хорошо сохранилась.

Как считают археологи, статуэтка датируется III-II веком до н.э., она найдена около Владимирского собора в цистерне, которая была засыпана во II веке до н.э..

Геракл – покровитель Херсонеса. Найденное изображение очень — яркое изображение защитника Херсонеса, мощного атлета и героя. Находку назвали замечательным образцом скульптуры эллинистического периода.

Находка считается уникальной по исполнению и сохранности даже на фоне многочисленных Херсонесских артефактов.