В День архитектора договорились о партнерстве

В День архитектора 1 июля Севастопольский союз архитектор заявил о решении сотрудничать с Архитектурно-проектным бюро «Основа». По этому случаю в обновленном силами и средствами последних помещении союза состоялась встреча представителей тех и других, что само по себе означало начало совместной деятельности.

Наши мозги — их руки

Как рассказал председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров, АПБ «Основа» предложило объединить усилия по созданию в городе великой архитектуры, с посылом, что Союз архитекторов обладает неоценимыми знаниями и опытом в области архитектуры, а «Основа» имеет возможность реализовывать архитектурные идеи.

— «Основа» — молодая активная организация, устремленная в будущее. Мы же можем предоставить им свои наработки. Как это будет, еще не знаем, но надеемся, что такое взаимодействие будет взаимовыгодным и взаимополезным: мы реализуем свои профессиональные мысли, они — подпитаются опытом и подкрепятся нашим имиджем, — сказал С.Комаров.

Направления работы уже намечены: старшие товарищи обещают проводить с молодыми архитекторами мастер-классы, воркшопы с приглашением специалистов из разных уголков страны, а также участвовать в разработке различных проектов для города, к облику которого и те и другие не равнодушны.

Первым шагом взаимного доверия стал обновленный дизайн помещения Союза, проведенный по инициативе молодежи с той мыслью, что на новые идеи должны вдохновлять современные интерьеры.

Последние старшим поколением приняты с благодарностью, хотя и не без легкого скепсиса, приправленного воспоминаниями об обещанном когда-то Союзу гораздо большего помещения площадью 200 кв метров в цокольном этаже дома на Воронина, 10.

В свою очередь, директор АПБ «Основа» Максим Стрецкис рассказал о пришедшей в голову идее организовать в городе архитектурный институт взамен тех, что когда-то были в Севастополе: ПИ-3 и КрымНИИпроект.

Новый дизайн — новые мысли

— Мы подумали, что нам не хватает пространства для общения с архитекторами. Мы решили сделать ремонт, а потом уже начать заниматься совместной работой, к которой будут подключаться опытные архитекторы. В ближайший год мы намерены заниматься исследовательской деятельностью — признался М.Стрецкис.

По его словам, из граней сотрудничества молодых архитекторов в первую очередь заинтересовал проект благоустройства особо охраняемых природных территорий (ООПТ), создание единого подхода к благоустройству и созданию архитектурных пространств в ООПТ.

Молодежь также беспокоит отсутствие в городе единого проекта малых архитектурных форм (не навязанных извне, а те, что можно было бы создать самим, разработав целый каталог).

Перспективными идеями сотрудничества могут стать концепции комплексного развития районов города, реновации и реставрации ОКН и аварийных объектов, развития сельхозтерриторий, вовлечение водного транспорта в городскую инфраструктуру.

В процессе выступления неожиданно прозвучала критика существующего в городе понятия «комплексное развитие территории».

— В градостроительном кодексе это вообще не то, что реально является комплексным развитием территории, Этот тот вопрос, над которым хочется работать и показывать пример, как можно комплексно развивать территории, — сказал М.Стрецкис.

Он также высказал намерением предлагать городу от имени архитектурного сообщества проекты реставрации и реновации, особенно объектов, пребывающих ныне в запустении.

Еще не поздно

В рамках мероприятии в обновленном пространстве была представлена выставка «Севастополь – Новые возможности», на которой Союз архитекторов представил свои уже готовые проекты, могущие быть еще актуальными.

— Предлагаю внимательно все эти вещи посмотреть, выбрать какие-то разумные зерна и потом усиленно предлагать нашему правительству, — обратился к новым партнерам С.Комаров.

Выставку, на которой представлены работы севастопольских архитекторов, открыла член Союза Архитекторов Севастополя Елена Корнева.

Среди проектов — Археологический парк в Карантинной балке, Концепция комплексной реновации урочища Ласпи, концепция архитектурно-градостроительного развития рекреационной территории, прилегающей к территории парка Победы, эскизное предложение по организации территории пляжно-паркового комплекса «Учкуевка», концепция севастопольских фонтанов и др.

Всего в экспозиции 13 работ, которые были участниками различных конкурсов, воркшопов, личных инициатив и, увы, до сих пор не реализованы.

Экспозицию можно посмотреть до 30 сентября в Союзе архитекторов Севастополя. Вход свободный во вторник с 16.00 до 19.00, в четверг с 16.00 до 19.00.