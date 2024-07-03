Температурный рекорд может быть побит

Лето вступило в свои права и уже в первые дни июля повсеместно принесло жаркую погоду.

Пока в некоторых регионах России фиксируют температурные рекорды и прогнозируют еще большие, в Севастополе относительно комфортная погода, что, разумеется, объясняется близостью моря.

Ждать ли в Севастополе аномальной жары, «Севастопольская газета» поинтересовалась в Севастопольском центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации специалистов центра, пик жары придется на 7 и 8 июля. Как ожидается, температура воздуха повысится до +35 градусов.

В ближайшие дни столбик термометра поднимется до отметки 30 градусов, 6 июля станет жарче еще на один градус (+31°), а жарче всего — 7 и 8 июля. Станет ли это температурным рекордом, пока точно сказать невозможно.

По данным синоптиков, 7 июля 1970 года в Севастополе зафиксировано повышение температуры до 34,9°. Если на этот раз градусник покажет больше, рекорд будет побит.

Самый жаркий день в Севастополе с начала метеорологических наблюдений был 6 августа 2017 года. Столбик термометра поднялся до отметки +38,1°С. Прежний рекорд +37,8°С держался с 2010 года.