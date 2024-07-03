Рекорды температуры зафиксированы в 40 населенных пунктах России

«На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 40 температурных рекордов, из них девять зафиксированы в региональных центрах», — сказал Е.Тишковец.

Рекордная жара была во вторник, 2 июля, в Москве — воздух в столице прогрелся до +32° (предыдущий температурный рекорд — +31,9° был установлен в 1890 году). Кроме того, рекордные показатели были отмечены в Твери — +33,7° (+32,9° было в 1999 году), в Брянске — +32,3° (+30,7° в 1991 году), во Владимире — +32,3° (+30° в 1964 году), в Туле — +31,8° (+30,6° в 1991 году), в Вологде — +30,6° (+30,2° в 1999 году), во Владивостоке — +27,4° (+27,3° в 1994 году), в Симферополе — +35,3° (+34,5° в 1938 году).

Рекорды по аномальной жаре также установлены в Керчи — +34,4°(предыдущий +33,5° в 2020 году), Ялте — +35,1°(+32,8° в 1950 году), Мариуполе — +33,5°(+33,2° в 1991 году), Анапе — +34,3° (+32,8° в 2009 году) и Приморско-Ахтарске — +35,9° (+35,6° в 1983 году).

«Сегодня «язык» тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит, в этих регионах возможны новые температурные рекорды», — добавил синоптик.

Будет еще жарче!

Старт июля оказался самым знойным по меньшей мере за всю эпоху глобального потепления. 3 июля в зоне экстремального перегрева окажутся две трети территории Европейской части России. Небывалый зной охватит территорию от Приазовья до отрогов Северного Урала. Синоптики обещают в Воронеже и Донецке до +35°...+36°С.

В ближайшие дни южные потоки продолжат нести на Русскую равнину очень теплые воздушные массы из субтропического пояса Евразии. Этот поток пробьется даже к побережью Белого моря. Только в конце недели ветер в средних широтах развернется на западные румбы, и сюда начнет поступать более прохладный воздух атлантического происхождения. Но вот на юг страны свежесть пробиться не сумеет, и к выходным зной здесь выйдет на пик. Например, в Мелитополе столбики термометров дотянутся до +37...+39°.

В Севастополе синоптики обещают более комфортную погоду: 4 и 5 июля днем +28°...+30°, в субботу, 6 июля до +29°...+31°.