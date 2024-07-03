Показали, как оказывать первую помощь

Департамент общественной безопасности Севастополя провел учебно-методическое занятие по оказанию первой помощи с обслуживающим персоналом пляжей «Учкуевка», «Любимовка», «Любимовка-2» и СОЛ «Горизонт»

Инструктор спасслужбы объяснил алгоритм оказания первой помощи: как правильно оценить состояние пострадавшего, при каких травмах накладываются жгуты и повязки, напомнил о правильном проведении сердечно-легочной реанимации.

Специалист Крымского филиала ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» рассказала о методах оказания психологической поддержки в стрессовых ситуациях.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили осколочные ранения. После этого городские власти приняли решение провести в городе всеобуч по оказанию первой медицинской помощи. Пляжи будут обеспечены медсредствами. Кафе и магазинам рекомендовано обзавестись медпакетами и постоянно их пополнять.