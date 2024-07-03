«Летние вечера в Херсонесе» в июле отменили

Театрального фестиваля «Летние вечера в Херсонесе» из-за объявленного в Севастополе режима ЧС в июле не будет, сообщается на сайте Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический. Все запланированные на этот месяц спектакли отменены.

«Мы бы очень хотели встретиться с вами на традиционных спектаклях под открытым небом, но безопасность гостей, артистов и сотрудников музея-заповедника превыше всего!», — сообщается на сайте заповедника. Администрация предлагает вернуть билеты в течение 30 календарных дней.

Если билеты приобретены в кассе, их следует туда же и вернуть, написав там же заявление. Условие оформление возврата — наличие паспорта, оригинала купленного билета и фискального чека.

Купившим билеты онлайн предлагают узнать об условиях возврата по ссылке tickets.chersonesos-sev.ru

Подробности возврата билетов также можно выяснить по телефонам +7 (918) 071-90-90, +7 (8692) 45-50-07 (доб. 5095).