Как и где должны складироваться твердые коммунальные отходы

Как разъяснили в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре, по общему правилу, установленному ст.13.4 ФЗ «Об отходах производства и потребления» и п.9 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, потребители осуществляют складирование ТКО только в местах (площадках) их накопления, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии со схемой обращения с отходами.

Способы складирования следующие: в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах; в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; в пакеты и другие емкости, предоставленные региональным оператором.

С марта 2021 года допускаются сбор и вывоз ТКО с территорий малоэтажной застройки городских поселений бестарным методом, без накопления отходов на контейнерных площадках. Такой способ предусматривает составление графика вывоза отходов с указанием не только дня недели, но и часа, а также соблюдение договора со стороны как потребителя, так и регионального оператора.

Расположение площадок накопления ТКО и их обустройство законодателем возложены на органы местного самоуправления. При этом площадки должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ: иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Складированию подлежат лишь твердые коммунальные отходы, то есть отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическим лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическим лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Вывоз собранных на контейнерной площадке ТКО осуществляет региональный оператор, который отвечает за обращение с ТКО с момента погрузки в мусоровоз.

Горючие вещества, ветки, опавшая листва, батарейки, градусники, лампы, строительные отходы, шины в категорию твердых коммунальных отходов не входят и региональным оператором не вывозятся. Отходы, которые не являются ТКО, вывозят организации, имеющие соответствующую лицензию за отдельную плату.