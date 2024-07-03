Двор Жилкомбината начинают ремонтировать

Заключен госконтракт на ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий на ул.Большая Морская, 52.

На самом деле ремонт затронет целый комплекс зданий исторического Жилкомбината №1 — объектов культурного наследия: дома на ул.Большая Морская, 48, 50, 52 и Адмирала Октябрьского, 3 и 5.

За 14,7 млн рублей севастопольское ООО «РемДорИнвест» до 28 декабря 2024 года должно привести в порядок 3875 кв.м придомовой территории с асфальтированными проездами, тротуарами, клумбами, лестницами и подпорными стенами.

Так как территория историческая и густозаселенная, то большинство работ придется выполнять вручную.

Жилкомбинат №1 — жилой квартал для семей рабочих Севморзавода, построенный в 30-х годах 20 века в конце улицы Большая Морская. В состав микрорайона входили магазины, прачечные, столовые, бани, котельные и ясли. Во время войны почти все здания были разрушены, но позже восстановлены. Строители возвели и несколько новых корпусов.