Дошла очередь до подпорных стен на ул.Циолковского

На Северной стороне, возле дома №21 на ул.Циолковского планируется отремонтировать две подпорные стенки, рухнувшие в 2017 году. Конструкцию одной усилят, а для второй сделают ограждение.

«Будет нескольких этапов, начиная с демонтажа устаревших конструкций, что позволит освободить место и создать необходимые условия для выполнения строительных работ», — сообщили в Управлении по эксплуатации объектов городского хозяйства.

Как рассказали в Управлении, подпорную стену во дворе дома укрепят, а возле второй — со стороны улицы Богданова — установят ограждение и лестницу. А заодно и отремонтируют тротуар.

Напомним, что стена между домами 19 и 21 рухнула на трубы теплотрассы в начале марта 2017 года. Тогда упавшие блоки убрали, а двор расчистили.

В июне 2018 года сообщалось, что ищут подрядчика для ремонта подпорных стен, на него из городского бюджета отпущено 12 млн рублей. Работы должны быть завершены до 15 мая 2019 года.