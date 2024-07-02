Записывать на курсы первой медмопощи начнут в выходные

Записывать севастопольцев на курсы массового обучения скорой медицинской помощи начнут уже в ближайшие выходные. Но не в парке «Патриот», где планировалось ранее, а в помещениях учреждений госсобственности, сообщил 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

– Мы оценили, что массовое обучение в парке «Патриот» с точки зрения открытого пространства несет в себе определенные риски. Поэтому занятия будут проходить не на открытом воздухе, а в бюджетных учреждениях, незадействованных в настоящее время, – сказал М.Развожаев.

Он обратился к своему заместителю Игорю Михееву с поручением проанализировать пригодность для этих целей таких учреждений: спортивных залов, актовых залов школ и т.д..

Глава города также поручил расписать график, с привлечением к организационной работе волонтеров штаба общественной поддержки «Севастополь» под патронатом регионального отделения партии «Единая Россия».

Обеспечить курсы инструкторами поручено руководителю горздрава Виталию Денисову, при общем руководстве проекта директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

– Места обучения будут приближены к местам проживания. Понятно, что это будут выходные дни, хотя посмотрим, возможно, и после работы можно будет определить какие-то часы. Все необходимое для этих курсов будет приобретено. С этих выходных начнем запись, а если поймем, что востребовано, будем проводить занятия еще и в вечерние часы, – сказал М.Развожаев.