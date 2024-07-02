Вернут часть денег за билет, если в вагоне сломан кондиционер

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) возвращает часть денежных средств за билет при проезде в вагоне с поломанным кондиционером. При этом все вагоны проходят технический осмотр перед каждым рейсом, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«С каждой жалобой, направленной официально через форму обратной связи, мы работаем индивидуально, и возвращаем часть средств при проезде в вагоне с поломками системы кондиционирования», — говорится в сообщении.

В ГСЭ отметили, что все вагоны, эксплуатируемые компанией, проходят технический осмотр перед каждым рейсом. При этом в некоторых вагонах, которые оперативно были привлечены в аренду на летний период, система охлаждения работает менее эффективно и в ней чаще фиксируются поломки.

«В туристический сезон мы назначаем дополнительные поезда для обеспечения транспортной доступности полуострова Крым. Вагоны для таких поездов мы привлекаем в аренду. <...> Мы делаем все, чтобы привести эти вагоны в порядок. К сожалению, техника может выйти из строя в пути, такое случается — и, подчеркиваем, не носит массовый характер», — добавили в компании.

В ГСЭ отметили, что при поломке кондиционера проводники раздают пассажирам воду, обычно это происходит, когда температура в вагоне повышается до более 28 градусов. Также при повышении температуры свыше 28 градусов в вагоне проводится дополнительная влажная уборка. Если в вагонах с комфортной температурой есть свободные места, то начальник поезда пересаживает пассажиров туда. В первую очередь из жарких вагонов перемещают маломобильных граждан и пассажиров с детьми. Однако поломанные кондиционеры в вагонах стараются починить в пути, а если это невозможно, вагон отправляется на ремонт после завершения рейса.

В компании добавили, что в современных вагонах с кондиционерами установлены «глухие» окна, которые не открываются. Если кондиционер сломается в вагоне со стандартными окнами, то их откроют.

«При проследовании составов по Крымскому мосту, в соответствии с требованиями транспортной безопасности, окна должны быть закрыты», — отметили в ГСЭ.

Ранее в телеграм-каналах появились жалобы пассажиров ГСЭ на высокую температуру в вагонах. Так, пассажир поезда Москва-Евпатория жаловался, что температура в вагонах была 30 градусов, при этом кондиционер не работал, а большинство окон в поезде не открывались.м