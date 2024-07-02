Устанавливать укрытия блиндажного типа начнут через две-три недели

Через одну-три недели бункеры-укрытия начнут поступать в Севастополь от подрядчиков, после этого начнется их установка, сообщил 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Глава города поручил разместить на всех бетонных укрытиях информацию, маркировку и дополнительную навигацию.

Укрытия будут установлены в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта и пляжах

– Начнем с пляжей, они в приоритете, – сказал глава города.

В свою очередь, и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов сообщил, что информационные таблички с рекомендациями на пляжах уже установлены, отдыхающим на пляжах раздают листовки с объяснениями, как следует вести себя в случае ракетной угрозы.