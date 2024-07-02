Студентам-родителям будут платить стипендию в размере МРОТ

Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере минимальной зарплаты (МРОТ) студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста.

Новую выплату включат в национальный проект «Семья», который стартует 1 января 2025 года. В 2025 году МРОТ составит больше 22 тысяч рублей в месяц. А к 2030 году он вырастет по меньшей мере до 35 тысячи рублей, пояснили в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя.

Предполагается, что стипендия поможет молодым студентам-родителям успешно закончить учебу в вузе, а стране — решить демографические проблемы.

По данным Минобрнауки, в 452 российских университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения. Также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.