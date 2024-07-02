С 1 июля начал действовать общегородской проездной билет

С 1 июля в Севастополя действует общегородской проездной билет на всех видах городского общественного транспорта всех форм собственности.

Как сообщил 1 июля на аппаратном совещании руководитель гортранса Станислав Таматаев, прежде общегражданский проездной можно было использовать исключительно на видах транспорта, обслуживаемых ГУПС «Севэлектроавтотранс».

– Общегражданский проездной действовал на катере, троллейбусе и в автобусе, стоил 2300 рублей, но не распространялся на автобусы частного перевозчика.Теперь этот вопрос проработан, мы поговорили с частными перевозчиками и с оператором учета системы проезда и с сегодняшнего дня введен так называемый общегородской проездной, который действует не только на маршрутах ГУПС «Севэлектроавтотранс», но и на маршрутах частного перевозчика, – сказал С.Таматаев.

Стоимость нового общегородского проездного – 2440 рублей, он действует месяц. Проездной можно привязать к любой банковской карте, зайдя на сайте ЕГКС. Проездной можно будет пополнять с 20 числа по 20 число последующего месяца, но багаж оплачивается отдельно.

– Это хорошее подспорье для людей, которые совершают больше пяти поездок в день разными видами транспорта, при 22 рабочих днях, – сказал С.Таматаев. Школьные и студенческие проездные остаются.