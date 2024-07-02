Руководителя гороно избавили от приставки и.о.

– Я обратился за согласованием к Министру просвещения РФ, и оно некоторое время назад было получено. Меною принято решение назначить Максима Юрьевича Кривоноса директором департамента образования, таким образом он избавился от приставки и.о., — обратился к присутствующим глава города Михаил Развожаев.

Он также сообщил, что М.Кривонос более двух лет проработал в прежнем режиме, показал себя, как грамотный профессионал, который справился с большим количеством непростых задач, в том числе запустил в Севастополе президентскую программу ремонта школ.