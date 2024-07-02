Росавтодор рекомендует проезжать Крымский мост во вторник-среду

Поездки в Крым в пору летних отпусков необходимо тщательно планировать, чтобы не попасть в пик, приходящийся на выходные дни. Также важно запастись водой в дорогу, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Федеральное агентство опубликовало рекомендации для автотуристов при поездках через Крымский мост.

С началом сезона летних отпусков фиксируются значительные очереди на автоподходах к Крымскому мосту. Это связано с досмотровыми мероприятиями. Время ожидания может составлять до трех часов, а количество автомобилей в очереди — более тысячи.

«Важно правильно спланировать поездку в отпуск — например, выехать из дома так, чтобы у моста оказаться не в пик — в субботу и воскресенье, а во вторник-среду. Это показал опыт летнего сезона прошлого года. В случае образования очереди на досмотр для удобства водителей и пассажиров на подходах к Крымскому мосту действуют площадки отдыха как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Республики Крым», — цитирует сообщение Росавтодора ТАСС.

Рекомендуется также учитывать климатические особенности юга и запасаться питьевой водой, необходимой в дороге.

При проезде по Крымскому мосту осуществляется стопроцентный досмотр транспортных средств и граждан на специально оборудованных площадках. Для проезда допускаются легковые транспортные средства и рейсовые автобусы.

Грузовики едут по альтернативному маршруту — по берегу Азовского моря.

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Турпоток в Крым

Ранее глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщал, что за первое полугодие 2024 года Крым посетили два миллиона туристов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 60,8% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% — посредством ж/д сообщения и 7,5% — по сухопутному маршруту через исторические регионы России.