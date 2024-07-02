Подвели итоги очередного выпускного года

90% севастопольских выпускников 11-х классов этого года, несмотря на разрешение не сдавать единый государственный экзамен, все-таки выбрали его.

Всего ЕГЭ в 2024 году сдавали 2017 человек, только 52 выпускника 11-х классов решили предпочесть итоговую аттестацию в аттестате по промежуточным баллам, сообщил 1 июня га аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, все прошедшие единый государственный экзамен показали достойные результаты. Кроме того, 4 и 5 июля определены для пересдачи одного из ЕГЭ. Таким образом, еще 275 человек, записавшиеся на пересдачу, могут улучшить свой результат.

– Как правило, пересдают высокобалльники, в том числе ребята, которые не смогли подтвердить медаль, – пояснил М.Кривонос.

По его информации, в отличие от выпускников 11-х классов, из 4812 выпускников 9-х классов сдавать выпускные экзамены пришли только 30 человек.

– Но все, кто выбрал сдачу экзаменов в 9-м классе, подтвердили высокие результаты, намного выше показателей по прошлому году, – констатировал директор департамента.

Он также отметил большое количество в этом году высокобалльников и рекордный результат по стобалльников. На сегодня 24 участника ЕГЭ получили 100-балльный результат по различным предметам (в прошлом году, 17). Среди стобалльников есть также выпускники прошлых лет.

Золотая и серебряная молодежь

Из 2069 выпускников 500 человек награждены медалями «За особые заслуги в учении» 1 и 2 степеней, в этом году появилась серебряная медаль (две четверки за два года обучения).

Таким образом, 302 выпускника – круглые отличники, что на 80 человек больше, чем в прошлом году, еще 198 – серебряные медалисты, с перспективой, что соотношение между золотой и серебряными медалями изменится после пересдачи 4 и 5 июля.

На вопрос к присутствующим членам правительства, кто из них окончил школу с медалью, руку поднял только глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

--Значит, нас двое, – констатировал М.Развожаев.