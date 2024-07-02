По компенсации нанесенного ущерба имуществу граждан уже выплачено 21,3 млн рублей

С сентября 2023 года по 1 июля 2024 года комиссией проведено 15 заседаний городской комиссии по возмещению ущерба, нанесенного имуществу граждан в результате ракетных атак. Всего рассмотрено 435 заявлений, в том числе по 109 транспортным средствам. Общий размер финансовой помощи составил 21,338 млн рублей, сообщил 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

После теракта 23 июня в городскую комиссию поступило 29 обращений, из которых 27 рассмотрены. По двум заявлениям зафиксированы серьезные повреждения, что требует вмешательства департамента капитального строительства.

В работе находятся еще 9 заявлений по недвижимому имуществу в Нахимовском муниципалитете и по девяти автотранспортным средствам. Заявления продолжают поступать.

По ситуации от 26 июня (субботняя утренняя атака) комиссия Балаклавского муниципалитета отработала все заявления, количество повреждений — 10 квартир в двух МКД, восемь домов частного сектора, семь автотранспортных средств и один мотоцикл.

По словам С.Бездольного, городская комиссия по определению размера финансовой помощи жителям, имущество которых пострадало при обстрелах, создана еще в сентябре 2023 года, и не прекращала свою работу.

Во всех муниципалитетах созданы муниципальные комиссии, граждане, имущество которых пострадало, могут обратиться в администрацию муниципального образования.

– Все звонки принимаются в максимально удобное для жителей время, а решения принимаются мгновенно. Комиссия работает в заявительном порядке, хотя никаких заявлений не ждут, все заявки поступают с телефона «111», что дает возможность при получении разрешений от силовых структур приступать к обходу незамедлительно, – рассказал С.Бездольный.