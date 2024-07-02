Ограничат парковку у Детской флотилии на улице Пушкина

С 22 июля в районе дома №18 по ул.Пушкина будут введены ограничения на парковку автомобилей в пешеходной зоне. Там установят дорожные столбики.

«Для недопущения хаотичной остановки транспорта в границах пешеходной зоны, с 22 июля вводятся ограничения остановки и стоянки в районе дома №18 по улице Пушкина. В ближайшее время ГБУ «Севастопольский Автодор» установит на данном участке дорожные столбики», — сообщили в департаменте транспорта.

При этом проезд к жилым домам перекрываться не будет.