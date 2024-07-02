Хотят создать центры подготовки к Всероссийским школьным олимпиадам

Идея создать такие центры была озвучена 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

--Надо сделать школы, которые будут специализироваться на подготовке к тем или иным предметным олимпиадам. Это важно, поскольку победы и призовые места во всероссийских олимпиадах обеспечивают дополнительные баллы при поступлении, – сказал глава города Михаил Развожаев.

При этом он выделил естественнонаучные и по точные предметы, отметив, что работа по организации таких центров должна включить привлечение учителей, которые могли бы вести целенаправленную деятельность по организации такого рода дополнительного образования.

– Сейчас это разрозненно, ребята сами ищут способ готовиться к олимпиадам, тренироваться. Но существует особая система подготовки к олимпиадам, с учетом предыдущего опыта, – продолжил губернатор.

По его мнению, Инженерная школа могла бы стать центром подготовки к олимпиадам по физике, школа «Экотех» – по биологии и т.д..