Единую систему оповещения обещают подключить до конца недели

Речь идет о ряде нештатных систем, которые необходимо интегрировать в единую систему оповещения граждан. Как прозвучало 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, сейчас изучается возможность сопряжения существующих локальных систем с региональной системой, до конца недели все они будут сопряжены.

В первую очередь, речь идет о новых системах, которые установлены в парках для локального применения, в том числе для информационных парковых табло, теперь они должны быть подключены в единую систему оповещения.

– Все необходимую помощь должны ваши подразделения оказать и запланировать соответствующие средства на каналы связи, если это понадобится, – обратился губернатор Севастополя к своему заместителю Евгению Горлову.

Последнее не безосновательно – севастопольцы не один раз жаловались, что сигнал воздушной тревоги не слышен в некоторых районах города, в том числе в парках и скверах.

Так, на это 1 июля, в соцсети сетовала посетительница парка Победы. Женщина выложила видео, в котором продемонстрировала, что во время дневной воздушной тревоги отдыхающие спокойно продолжают гулять по парку, не подозревая о грозящей опасности.