Директор школы в Андреевке утратила доверие из-за премий мужу

После прокурорской проверки департамент образования и науки Севастополя уволил директора школы №20 Инну Рвачеву «в связи с утратой доверия». Руководитель общеобразовательной организации начисляла педагогические баллы и премии своему мужу, который работал ночным сторожем.

«В непосредственном подчинении у директора ГБОУ Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 20» работал ее супруг. При этом, руководствуясь утратившими силу нормативными актами, она выплачивала ему премии как педагогическому работнику и начисляла баллы эффективности работы педагогов, хотя его должность не была связана с осуществлением преподавательской деятельности», — рассказали в прокуратуре Севастополя о результатах проверки.

В пресс-службе сообщили, что указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии конфликта интересов. И.Рвачеву уже просили устранить эти нарушения, но она проигнорировала предупреждение.

Материнский контроль

На проблемы в школе №20, расположенной в селе Андреевка, неоднократно обращала внимание общественная организация «Севастопольские мамы». Именно общественники написали в прокуратуру.

«Разбитый школьный двор и отсутствие забора в школе, продажа «запрещенки» в виде чипсов и газировки с конфетами в школьной столовой, убитый спортзал и захламленные кладовки — если руководитель допускает такое, то он допускает и многое другое. К примеру, прием на работу всех членов своей семьи — дочек, зятей, мужей, кумовей. Начисление им премий, бонусов и прочих выплат за отсутствующие на то основания», — считают в СРОО «Севастопольские мамы».