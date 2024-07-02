Дадут субсидии пекарям, фермерам и виноградарям

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя до 14 июля принимает от предпринимателей документы на предоставление субсидий. Часть затрат возместят фермерам, пекарям, виноградарям и производителям аквакультуры.

Принимают документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию хлеба и булочек. Также принимаются заявки от фермеров. Им помогут с приобретением и содержанием сельскохозяйственных животных, на собственную переработку мяса птицы и производство куриных яиц, сообщили в департаменте.

Кроме того, деньги дадут «на возмещение затрат на приобретение кормов, посадочного материала и оборудования для аквакультуры», а еще — виноградарям и виноделам «на молодые виноградники возрастом до четырех лет».

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в Электронный бюджет. Справки по телефону: (8692) 55-75-35.