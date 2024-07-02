Амброзия снова выросла на клумбах и готовится цвести

Жители Севастополя массово жалуются на разрастающуюся по городу амброзию, которая вот-вот зацветет. Это растение прекрасно себя чувствует в отремонтированных скверах.

В телеграм-канал и.о.замгубернатора Евгения Горлова поступают жалобы на ядовитый сорняк. Опасное растение замечено вдоль дороги на улице Вакуленчука от ЦУМа до пересечении с ул.Руднева. Полно ее и на улице Ялтинской.

«У нас на улице Ялтинская напротив домов растут сорняки-аллергены, от которого почему-то город никак не избавляется. Совершенно заросшая дикой травой зона, начиная от дома 26 и заканчивая домом 28. Мы и наши соседи ежегодно мучаемся от аллергии на амброзию и другие травы, которые тут растут. Просим принять меры», — пишут с соцсетях.

Бьют тревогу и жители Северной стороны: амброзия разрослась на территории нового сквера в Голландии. Опасный сорняк там завезли вместе с новым грунтом.

В большом количестве амброзия появилась в Севастополе несколько лет назад. При активном обновлении парков и скверов по нацпроекту «Комфортная городская среда» клумбы обновили завозным грунтом. Зараженный амброзией грунт используют при подсыпке во время ремонта дорог и тротуаров.

Пыльца амброзии вызывает поллиноз. Это приводит к хроническим ринитам, слизистые оболочки воспаляются, кожа начинает зудеть.

Если абмрозию просто скосить — эффект будет временный, а проблему это не решит. Ее нужно выдирать с корнем. Но, судя по всему, борьба с сорняком пока продвигается не очень успешно. В сентябре прошлого года в Нахимовском районе Севастополя даже пришлось вводить карантинный фитосанитарный режим на площади 78 га.