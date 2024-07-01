За растрату гранта фермера приговорили к реальному сроку

Севастопольский суд приговорил к шести годам колонии общего режима 42-летнего жителя Кабардино-Балкарской республики, который обещал построить в городе-герое молочную ферму. Осужденный получил из бюджета города Севастополя 15 млн рублей, но деньги потратил на себя.

«Злоумышленник в 2019 году создал сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции в Севастополе. Учредителем кооператива выступила гражданская супруга обвиняемого, а сам он был избран председателем правления. В ноябре 2020 года он обратился в Департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении субсидии в размере 15 млн рублей на финансовое обеспечение затрат», — напомнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

При этом «председатель кооператива» предоставил в департамент подложные документы о составе кооператива, программе развития и приобретении им модульного молочного цеха. В январе 2021 года мужчина получил грант, но даже не думал приобретать оборудование или как-то развивать молочную ферму. Деньги он потратил в личных целях.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя через Арбитражный суд потребовал от руководителя кооператива «Севастопольский молочный комбинат» Артура Атмурзаева вернуть средства гранта в размере 15 млн рублей. Он должен был приобрести модульный молочный цех для переработки, фасовки и хранения шести тонн молока в сутки, а еще — дойных коров. А.Атмурзаев охотно давал интервью севастопольским телеканалам и обещал обеспечить Севастополь молоком, сыром, сметаной, кефиром и сливочным маслом. К тому же мужчина оказался замешан и в других эпизодах мошенничества.

Ленинский районный суд признал грантополучателя виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С осужденного будет взыскан ущерб, причиненный городскому бюджету. Арест, наложенный в ходе расследования на автомобиль и земельный участок мужчины, оставлен в силе.