В Крыму все еще действует «мобильное рабство»

Крымский оператор мобильно связи «Миранда» ведет переговоры с другими участниками рынка мобильных услуг о возможности перехода клиентов к ним с сохранением номера.

В соцсетях активно обсуждается информация, что у «Миранды» возникают проблемы с переносом номеров от крупнейших федеральных мобильных операторов.

«Сейчас «Миранда» активно ведет переговоры с партнерами по отрасли, желая наладить процесс переноса номера от одного оператора к другому. Конечно, никто из участников рынка не хочет терять клиентов, но мы уверены, что здоровая конкуренция — это, прежде всего, польза для людей. Благодаря выбору, который появился у жителей полуострова, клиенты смогут найти своего оператора связи, подходящего им по условиям, тарифам и, главное, по ценностям», — цитирует пресс-служба крымского мобильного оператора слова директора В2С «Миранды» Ирины Кузьминой.

В сообщении отмечается, что у «Миранды» доступные тарифы и общение по России без доплат — по ценам домашнего региона, поэтому запрос на перенос номера от других операторов увеличился.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь санкций. Многие жители полуострова пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю, купленными в 2014 году.

В России с 2014 года «мобильное рабство» отменено — номер мобильного телефона не является собственностью компании сотовой связи. Абонент за небольшую плату может сохранить свой номер в случае смены оператора.