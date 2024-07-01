В Качинском муниципалитете выбрали нового руководителя

В Качинском МО 27 июня избрали нового главу, правда пока с приставкой врио. Им стал вчерашний заместитель председателя совета Качинского муниципального округа Дмитрий Васильченко. Как сообщается, депутаты проголосовали за эту кандидатуру единогласно.

Напомним, что неделей раньше губернатор Севастополя Михаил Развожаев освободил от занимаемой должности бывшего главу Качинского муниципалитета Николая Герасима, с формулировкой «по причине утраты доверия».

О новом назначенце известно, что он родился в Севастополе 25 января 1984 года, окончил СевНТУ по специальности «Учет и аудит», а также РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2016 года Д.Васильченко является депутатом совета Качинского ВМО, с 2019 года – заместителем председателя совета Качинского муниципального округа.

Он также член севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» и исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований города Севастополя».

Напомним, что в декабре 2023 года с занимаемой должности был уволен глава Инкермана Родион Демченко, а в марте 2024 года должность главы Ленинского муниципалитета покинул Максим Сердюк.