Итоги отражения вечерней ракетной атаки на Севастополь подвел в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев: из людей никто не пострадал.

Воздушную тревогу объявили в 18.40. Сирены звучали почти час. Работали расчеты ПВО. В небе над акваторией и в Балаклавском районе уничтожены пять воздушных целей.

В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях. В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла. В другом в одном ТСН возгорания травы. Упавшими осколками повреждены ри автомобиля.

«Никто из людей не пострадал. Это главное», — написал губернатор.

Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют и выезжают на место.