Участникам программы «Время героев» дали наставников

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он курирует двои военнослужащих. «Администрация Президента поручила мне быть наставником у Романа Кулакова и еще одного воина, имя которого из соображений безопасности пока раскрывать нельзя, ярко проявившим себя в СВО. Оба — участники специальной военной операции, сейчас они проходят обучение по программе «Время героев», — сообщил М.Развожаев в соцсетях.

После обучения в программе подшефные губернатора вернутся в Севастополь. Р.Кулаков — кандидат от партии «Единая Россия» на выборах в заксобрание Севастополя по округу №5.

«Программа обучения очень насыщенная, интенсивная и интересная. В первом потоке нас 83 человека. Недавно мы в рамках обучения завершили экспедицию на Северный полюс, в ходе которой ежедневно работали с семи утра до 11 вечера. А еще благодаря обучению я лично познакомился с Президентом. Владимир Владимирович поинтересовался условиями нашего обучения. Четко обозначил, что надеется на нас, как на ближайший кадровый резерв административной структуры», — рассказал Р.Кулаков.

О программе «Время героев»

Кадровую программу «Время героев» запустили 27 мая по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ее главная задача — подготовить профессиональных управленцев из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах власти. Участниками первого потока программы стали 83 человека, а заявления подали 44 тысячи человек. Ее реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Первый модуль программы «Время героев» продолжится в формате стажировки участников на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России. Участники будут работать под непосредственным контролем своих высокопоставленных наставников. За каждым из участников будет закреплен наставник, который поделится с подопечными личным опытом, а также будет направлять их и помогать им строить карьеру по линии госслужбы, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Среди наставников — представители Администрации Президента, полпреды, члены федерального Правительства и Совфеда, депутаты Госдумы, главы регионов, гендиректора государственных корпораций.

Так, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко стал наставников Героя России Степана Белова, который лично подбил 16 украинских танков, 4 БМП и 10 легкобронированных целей.

Программа наставничества рассчитана на два-три года. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника.