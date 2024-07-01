Создадут клуб севастопольских стобалльников

Идея организовать клуб севастопольских стобалльников (по результатам Единого государственного экзамена) прозвучала в День молодежи в ходе встречи губернатора Севастополя Михаила Развожаева с выпускниками 2024 года, получившими по ЕГЭ максимально возможный результат.

В ходе состоявшейся неформальной беседы губернатора с ребятами и их родителями договорились создать севастопольский клуб стобалльников, членство в котором будет увеличиваться год от года.

В 2024 году количество стобалльников стало новым рекордом для города. Если в прошлом году в Севастополе их было 17, то в этом – уже 22, в том числе, что особенно ценно, по физике, математике и химии.

Как выяснилось, в основном, самые настойчивые и удачливые настроены на поступление в престижные столичные вузы, но есть и те, кто готов получить высшее образование в Севастополе.