Представили сигнал опасности «Баллистика!»

— У нас есть возможность с помощью военных понимать вид грозящей опасности. У людей должно быть четкое понимание, когда должна быть мгновенная реакция, а когда можно спокойно в течение 20-30 минут занять место в укрытии, — пояснил 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Новый сигнал тревоги присутствующим представил директор департамента внутренней политики Алексей Краснокутский. Итак, сигнала два: «Баллистика» и «Отбой опасности по баллистике».

Там же были продемонстрированы оба сигнала: первый — «Внимание всем! Баллистика!», второй — «Отбой опасности по баллистике!»

— Срочно проследуйте в укрытие или капитальные строения. Отойдите от окон, — такой сигнал будет звучать по всем средствам оповещения в момент опасности.

— При этом сигнале следует максимально быстро покинуть открытые пространства, не находиться рядом с высокими и остекленными зданиями. Если такой возможности нет, нужно принять положение, лежа на земле, ногами к потенциальному хлопку либо взрыву (если вы будете его слышать), накрыв голову руками или любыми предметами, — прокомментировал А.Краснокутский, добавив, что события в Учкуевке показали, что любые предметы, которыми люди пытались укрыть тело и голову, помогли задержать осколки, которые отлетали от суббоеприпасов, уменьшить площадь поражения осколками.

По словам губернатора Михаила Развожаева, населению будут в ежедневном режиме разъяснять разницу между основным и дополнительным сигналами воздушной тревоги и порядок действий.