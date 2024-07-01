Опасно жаркая погода ожидается во многих регионах России

Опасные повышения температуры в ближайшие дни прогнозируются во многих регионах России, на отдельных территориях температура может достигать 38 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Северо-Западном федеральном округе жаркая погода. В Архангельской области очень жарко, 21-26 [градусов] в понедельник, во вторник и среду 23-28. Очень жарко для этого региона», — сказал Р.Вильфанд.

В Санкт-Петербурге температура может достигать 33 градусов, во вторник прогнозируется понижение температуры. Жарко и в центре европейской России, температура составляет 28-32 градуса. В частности на территории Воронежской и Белгородской областей показатель может подняться до 38 градусов.

В Бурятии и Забайкальском крае в первые дни июля температура ожидается около 30-33 градусов днем и 11-14 ночью. Существенное повышение температуры в Поволжье до 37 градусов днем. «Даже в Кировской области, это самый север, в понедельник 25-30 [градусов], в среду 30-35. Аналогичная ситуация и в Нижегородской области», — добавил метеоролог.

Р.Вильфанд также сообщил, что в Самарской и Саратовской областях повышение до 37 градусов. На юге Краснодарского края температура на 1-2 градуса выше нормы, дневные температуры составляют 29-34 градуса, ночные — 18-23 градуса. В степных районах Крыма температурные значения находятся в районе 30-35 градусов.

На юге Хабаровского края заметное повышение температуры ожидается от 20-25 до 28-33 градусов в течение ближайших двух дней. В Иркутской области жара может достигать 35 градусов, что существенно повышает природную пожароопасность. В Приморье к следующей неделе температура поднимется до 30 градусов, отметил Р.Вильфанд.