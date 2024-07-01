Коммунальные услуги в Крыму подорожали на 9,5%

В Крыму с 1 июля подорожают услуги ЖКХ. Тарифы на вывод мусора и отопление повысятся на 12,8%, а электроснабжение — на 9%.

«В целом по Республике Крым рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля составит 9,5 %, что ниже общероссийского уровня – 9,8 %. Таким образом, с учетом принятых решений, индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года не превысит установленный правительством РФ», — сообщили в Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым.

В Госкомитете рассказали, что стоимость электроэнергии повысится на 9%, газоснабжение — на 5,6%, холодное водоснабжение и водоотведение — до 12,8%, сжиженный газ — на 7, 2%.

Так, для жителей крымских городов размер платы за ТКО составит 66,19 рублей за одного человека в месяц, для сельчан — 52,95 рублей за одного человека в месяц.

Стоимость электроэнергии для горожан составит при потреблении до 150 кВт/ч в месяц — 4,28 руб.; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц — 5,43 руб.; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц — 7,22 руб, сообщается на сайте ГУП РК «Крымэнерго».

Водоснабжение будет стоить 41,75 руб. за кубометр для всех абонентов, водоотведение — 41,75 руб. за кубометр, для абонентов Симферопольского филиала 24,25 руб. за куб.м.

На 2024 год на полуострове установлен тариф за капремонт в размере 8,14 руб. за квадратный метр. В Севастополе — 15,38 рублей за «квадрат».

Для сравнения: в Севастополе холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2024 года станет дороже на 10,6%, отопление — на 9%, электроэнергия — на 8,7%, вывоз мусора — на 3%. Размер платы за содержание общего имущества МКД повысили с 14 мая. По приблизительным подсчетам, повышение составило 7%

Тарифы на коммунальные услуги в России, в том числе в Севастополе и Крыму не пересматривались с декабря 2022 года.