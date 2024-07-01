Будут судить курьера дистанционных мошенников

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего курьера дистанционных мошенников. Житель Ставропольского края похитил у крымчан и севастопольцев 700 тысяч рублей.

Злоумышленник с помощью мессенджера в интернете вступил в сговор с дистанционными мошенниками. По указанию кураторов он забирал деньги у пенсионеров, которым уже позвонили аферисты и сообщили, что их родственники нуждаются в финансовой помощи, поскольку якобы стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

С 24 по 26 ноября 2023 года он похитил у четырех пожилых жителей Симферополя и Севастополя свыше 700 тысяч рублей. Вырученные деньги курьер перечислял подельникам, а свою часть заработка потратил на личные нужды.

«Замести следы» у мужчины не получилось. После совершения преступлений, он снова уехал в Ставропольский край, но его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд.