Задержан голый мужчина, избивший двух старушек

В Севастополе ранним утром на остановке общественного транспорта на пр.Победы совершенно голый мужчина подбежал к двум пожилым женщинам и начал их избивать.

Видеозапись с камеры наблюдения распространили в соцсетях. Там ее отмониторил Следственный комитет.

«Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по сведениям, выявленным в ходе мониторинга соцсетей. На видео, которое распространяется в социальных сетях, неизвестный мужчина, явно находящийся под воздействием веществ, у рынка по проспекту Победы избивает двух пожилых женщин», — сообщили в пресс-службе крымского следкома.

Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции. Медики оказали потерпевшим необходимую помощь. Одна из них госпитализирована. Следователи устанавливают обстоятельства причинения травм двум пожилым женщинам.